Гражданин России задержан в Грузии на сбыте наркотических веществ

06.09.2017 13:29 Грузинские правоохранители задержали гражданина Российской Федерации А.Ж., 1987 года рождения. По данным следствия, гражданин России через Интернет продавал наркотические вещества разных наименований. Он принимал заказы через Интернет и оставлял наркотики на конкретных адресах в разных районах Тбилиси.



По информации МВД, при обыске задержанного, а также его временного жилища, были изъяты готовые к реализации 187,9236 грамм конопляного масла, 2 кг и 399,53 грамм психоактвного вещества "био".



Следствие ведется по обвинению в незаконном приобретении/хранении, незаконном ввозе в Грузию и попытках реализации наркотических веществ.















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