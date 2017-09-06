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Гражданин России задержан в Грузии на сбыте наркотических веществ
06.09.2017 13:29
Грузинские правоохранители задержали гражданина Российской Федерации А.Ж., 1987 года рождения. По данным следствия, гражданин России через Интернет продавал наркотические вещества разных наименований. Он принимал заказы через Интернет и оставлял наркотики на конкретных адресах в разных районах Тбилиси.
По информации МВД, при обыске задержанного, а также его временного жилища, были изъяты готовые к реализации 187,9236 грамм конопляного масла, 2 кг и 399,53 грамм психоактвного вещества "био".
Следствие ведется по обвинению в незаконном приобретении/хранении, незаконном ввозе в Грузию и попытках реализации наркотических веществ.
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