Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Афганистане ранены трое грузинских солдат


06.09.2017   21:52
В Афганистане ранены трое грузинских солдат В результате нападения на авиабазу Баграм в Афганистане ранены трое грузинских солдат.

Как говорится в заявлении, распространенном Минобороны Грузии, в результате нападения смертника на авиабазу Баграм в Исламской республике Афганистан пострадали трое грузинских военнослужащих 23-го легкого пехотного батальона II пехотной бригады, участвующие с миссии «Решительная поддержка».

По их же информации, состояние пострадавшего старшего лейтенанта Ивери Тамазовича Буадзе тяжелое, ему проводится хирургическая операция. В результате террористического акта также легко пострадали сержант Георгий Цикаришвили и рядовой 1-го класса Ираклий Кучухидзе. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Пострадавшие миротворцы проходят интенсивное лечение в военном госпитале авиабазы Баграм.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Президент ЕБРР уверен, что показатель экономического роста Грузии превысит прогноз
Грузия за восемь месяцев экспортировала 45,3 миллиона бутылок
Национальный банк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Северной Осетии ликвидированы присягнувшие ИГ боевики
Евросоюз реализует многомиллионные проекты в области образования в Армении
Грузинские НПО: правящая партия не выполняет обещаний
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна