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В Тбилиси произошло нападение на гражданина России


07.09.2017   12:04
В Тбилиси, в районе Сабуртало, произошло нападение на гражданина России. Инцидент произошел на улице Алексидзе.

Как сообщают очевидцы, нападавших было трое. По их же словам, нападавшие были иностранцами. У туриста отняли деньги и личные вещи.

Пострадавшему нанесена травма в область головы.

В Службе связей с общественностью Министерства внутренних дел заявили, что ведется следствие по факту по статье 178 УК Грузии, что подразумевает ограбление. Проводятся активные следственные действия.






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