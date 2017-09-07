В Тбилиси произошло нападение на гражданина России

07.09.2017 12:04 В Тбилиси, в районе Сабуртало, произошло нападение на гражданина России. Инцидент произошел на улице Алексидзе.



Как сообщают очевидцы, нападавших было трое. По их же словам, нападавшие были иностранцами. У туриста отняли деньги и личные вещи.



Пострадавшему нанесена травма в область головы.



В Службе связей с общественностью Министерства внутренних дел заявили, что ведется следствие по факту по статье 178 УК Грузии, что подразумевает ограбление. Проводятся активные следственные действия.















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