|
В Тбилиси произошло нападение на гражданина России
07.09.2017 12:04
В Тбилиси, в районе Сабуртало, произошло нападение на гражданина России. Инцидент произошел на улице Алексидзе.
Как сообщают очевидцы, нападавших было трое. По их же словам, нападавшие были иностранцами. У туриста отняли деньги и личные вещи.
Пострадавшему нанесена травма в область головы.
В Службе связей с общественностью Министерства внутренних дел заявили, что ведется следствие по факту по статье 178 УК Грузии, что подразумевает ограбление. Проводятся активные следственные действия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна