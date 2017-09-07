|
Состояние двух раненных в Афганистане военнослужащих удовлетворительное, а одного -тяжелое
07.09.2017 15:03
Состояние здоровья раненых в Афганистане грузинских военных, сержанта Георгия Цикаришвили и рядового первого класса Ираклия Кучухидзе удовлетворительное, а старшего лейтенанта Ивери Буадзе - тяжелое.
Информацию об этом распространило Министерство обороны.
"Состояние здоровья грузинских военных, раненых в Афганистане, на авиационной базе Баграм, сержанта Георгия Цикаришвили и рядового первого класса Ираклия Кучухидзе удовлетворительное, и их жизни опасность не угрожает. Для прохождения следующего этапа лечения планируется перевезти их в Германию. Состояние здоровья старшего лейтенанта Ивери Буадзе по-прежнему тяжелое, но по заявлению врачей, в процессе лечения наметилась положительная динамика"- говорится в заявлении министерства.
Вчера три военнослужащих 23 легкого пехотного батальона II пехотной бригады вооруженных сил Грузии, участвующего в миссии "Твердой поддержки", пострадали в результате нападения, осуществленного шахидом на авиационную базу Баграм.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна