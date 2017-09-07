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Состояние двух раненных в Афганистане военнослужащих удовлетворительное, а одного -тяжелое


07.09.2017   15:03
Состояние здоровья раненых в Афганистане грузинских военных, сержанта Георгия Цикаришвили и рядового первого класса Ираклия Кучухидзе удовлетворительное, а старшего лейтенанта Ивери Буадзе - тяжелое.

Информацию об этом распространило Министерство обороны.

"Состояние здоровья грузинских военных, раненых в Афганистане, на авиационной базе Баграм, сержанта Георгия Цикаришвили и рядового первого класса Ираклия Кучухидзе удовлетворительное, и их жизни опасность не угрожает. Для прохождения следующего этапа лечения планируется перевезти их в Германию. Состояние здоровья старшего лейтенанта Ивери Буадзе по-прежнему тяжелое, но по заявлению врачей, в процессе лечения наметилась положительная динамика"- говорится в заявлении министерства.

Вчера три военнослужащих 23 легкого пехотного батальона II пехотной бригады вооруженных сил Грузии, участвующего в миссии "Твердой поддержки", пострадали в результате нападения, осуществленного шахидом на авиационную базу Баграм.







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