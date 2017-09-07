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Раненых в Афганистане грузинских военных отправят на лечение в Германию


07.09.2017   17:36
Сержанта Георгия Цикаришвили и рядового первого класса Ираклия Кучухидзе, получивших ранения в результате нападения смертника на авиационной базе Баграм, планируется перевезти в Германию для прохождения следующего этапа лечения. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.

Грузинские военные, которые участвуют в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) накануне стали жертвами нападения смертника. Помимо Цикаришвили и Кучухидзе ранения получил и старший лейтенант Ивери Буадзе. Его уже прооперировали медики в госпитале на авиабазе Баграм.

Несмотря на то, что состояние старшего лейтенанта Буадзе врачи оценивают как тяжелое, в процессе лечения заметна позитивная динамика, сообщили в министерстве обороны.

«Состояние одного военнослужащего является стабильно тяжелым. Его прооперировали. Сегодня планируется проведение очередной операции. В случае необходимости, есть все условия для того, чтобы произошла его транспортировка в Германию для продолжения последующего лечения. Что же касается двух других раненых военнослужащих, то их состояние можно оценить как удовлетворительное», — сказал журналистам министр обороны Грузии Леван Изория.

Небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка» проводится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 военных.






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