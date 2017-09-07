Министры обороны стран ЕС провели учения по кибербезопасности

07.09.2017 17:52 Министры обороны стран Евросоюза провели 7 сентября компьютерные учения по отражению возможной хакерской атаки на военные структуры ЕС.



Тренировка под названием EU CYBRID 2017 ("Сайбрид") прошла в рамках неформальной встречи министров в Таллине (Эстония).



По предложенному сценарию, хакеры парализуют командование военной операцией на Средиземной море и начинают кампанию по её дискредитации в социальных сетях, что вызывает протесты. В ходе учений каждый министр обороны должен был попытаться разрешить возникший кризис, применяя компьютерные технологии и приёмы отражения гибридных атак.



Глава военного ведомства Германии Урсула фон дер Лейен рассказала журналистам, что было крайне сложно определить условного противника, атака была практически невидимой.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбенг, наблюдавший за киберучениями, сообщил что за 2016 год количество хакерских нападений на сети союза возросло на 60 процентов. Он подчеркнул, что главное при пресечении кибератаки - своевременный обмен информацией.



В результате аннексии Россией Крыма весной 2014 года и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, по мнению НАТО - возросла российская киберугроза, особенно в адрес бывших советских республик и союзников СССР по Варшавскому договору.















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