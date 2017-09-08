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В течение года в Грузии спасены 605 человек


08.09.2017   10:42
Спасатели на воде Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в течение нынешнего морского сезона спасли во время штормов и других чрезвычайных положений на побережье Черного моря 605 человек, граждан Грузии и других стран.

Как сообщают в МВД, спасатели немедленно среагировали на каждый случай и безопасно вывели из моря нуждающихся в помощи граждан. Самым младшим среди спасенных является 5-летний мальчик, а самым старшим - 73-летний мужчина.

В этом году спасатели нашли на побережье Черного моря 148 пропавших детей и вернули их невредимыми родителям.






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