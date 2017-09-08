Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Литва предложила Евросоюзу создать «военный Шенген»


08.09.2017   11:42
Литва призывает руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы, сообщает Министерство обороны страны.

"Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, этот "проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО".

Инициатива о создании "военного Шенгена" обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Основное внимание участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. До 2020 года Еврокомиссия планирует выделить на оборону 500 млн евро.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан остается крупнейшим инвестором в Грузию
Туркменистан увеличил прокачку нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Желдороги Азербайджана, Украины, Грузии, Польши и Ирана создали новый маршрут Юг-Восток
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестае неизвестные пытались похитить сына имама
В Чечне обвинили оппозиционера Алексея Навального в зависти
СЕ принял решение о прогрессе по программе мероприятий с Арменией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна