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Израиль подарил грузинским пожарным 300 пар специальной защитной обуви


08.09.2017   16:59
Израиль приобрел для грузинских пожарных-спасателей 300 пар специальной обуви. Об этом сообщает посольство Израиля в Грузии. Соответствующая сумма была выделена Агентством Израиля по международному сотрудничеству MASHAV на основании обращения посла Израиля в Грузии.

«В связи с участившимися в последнее время в Грузии пожарами в лесных массивах, на основании обращения чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Грузии, отделение MASHAV МИД Израиля выделило сумму, на которую были приобретены 300 пар специальной обуви с учетом нужд сотрудников Агентства управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии», - отмечается в сообщении посольства.

Посол Израиля Шабтай Цури передал подарок заместителю директора Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Кахе Церцвадзе.

В августе 500 пар спецобуви для грузинских пожарных передало американское Агентство по международному развитию (USAID). Помощь была передана спасательной службе Тбилиси. Спецобувь получили спасатели, которые принимали участие в ликвидации масштабного пожара в Боржомском ущелье, тушение которого продолжалось шесть дней.






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