Грузия заняла второе место в глобальном индексе кибербезопасности

08.09.2017 17:28 В глобальном индексе кибербезопасности Грузия заняла вторую позицию. По информации Министерства юстиции Грузии, об этом стало известно после исследования Индекса национальной кибербезопасности (NCSI), проведенного в 29 странах по заказу Евросоюза.



По данному показателю страна занимает первую позицию среди государств Восточного партнерства, и опережает такие страны-члены ЕС, как Германия, Королевство Нидерландов, Латвия, Литва, Польша, и Дания.



Индекс оценивает мероприятия, проведенные государствами в сфере кибер и информационной безопасности в 12 направлениях. Проверяется готовность стран в вопросе превенции важных киберугроз и атак, и отвода широкомасштабных киберкризисов. Примечательно, что Грузия является исключением, которая ни в одном тематическом направлении не получила нулевую оценку, что еще раз подтверждает единый и комплексный подход правительства нашей страны в вопросе обеспечения кибербезопасности.



В рамках индекса оценили существование в стране соответствующих правовых регуляций, и эффективность работы ведомств, ответственных за обеспечение кибербезопасности, в том числе за своевременное и эффективное реагирование на инциденты, обеспечение максимальной защищенности критических информационных систем, существование механизма борьбы с киберпреступлением, создание безопасной среды для электронных услуг, электронной идентификации и подписи, проведение кампаний, ориентированных на повышение общественного сознания, и результативное международное сотрудничество по вопросам кибербезопасности.



Из оцененных тематических направлений Грузия заслужила высшую оценку в пяти: возможность разработки Национальной политики кибербезопасности; Возможность анализа кибератак национального уровня; Возможность внедрения электронной идентификации и электронной подписи; Возможность обеспечения безопасности критических информационных систем, и услуги; Возможность борьбы с киберпреступлением.



Глобальный индекс кибербезопасности разработан Академией электронного управления Эстонии по поддержке ЕС, и с использованием международных методологий.



Следует отметить, что в 2017 году в индексе кибербезопасности Международного телекоммуникационного объединения (ITU) Грузия заняла 2 место в Европе, а на международном уровне - 8 место.

















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