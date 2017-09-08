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Саакашвили: Кто я? Конечно, я гордый грузин!
08.09.2017 18:49
Грузины внесли большой вклад в развитие Украины. Об этом экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили заявил 8 сентября на пресс-конференции в Варшаве, которую транслировал телеканал NewsOne.
"Кто я? Конечно, я гордый грузин! Многие грузины умирали, воюя за Украину. Я был частью и первого, и второго Майдана", – отметил он.
Саакашвили также напомнил, что президент Украины Петр Порошенко "всегда восхищался реформами в Грузии".
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