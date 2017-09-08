Гражданина Грузии взорвали в центре Киева

08.09.2017 20:57 В результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб гражданин Грузии, причиной, по предварительным данным, стало заложенное взрывное устройство. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, передает РИА «Новости».



«Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство… По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле», — сказал Шевченко.



Он также подтвердил, что погибший — это «хорошо известный в криминальных кругах» гражданин Грузии Тимур Махаури. По его словам, погибший «имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами» и ранее в этом году получил условный срок в Украине за незаконное обращение с оружием.



По словам Шевченко, в момент взрыва в автомобиле находились Махаури, а также женщина и ребенок. Женщина доставлена в больницу с серьезными травмами, ребенок не пострадал.















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