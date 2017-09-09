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Гражданин Ирана с наркотиками задержан в аэропорту Тбилиси


09.09.2017   15:26
Сотрудники главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков департамента центральной криминальной полиции и таможенного департамента Службы доходов задержали за наркопреступление в Тбилисском международном аэропорту гражданина Исламской Республики Иран, Б.Ф. 1973 года рождения.

По их данным, в ходе личного обыска задержанного правоохранители изъяли наркотические средства различных наименований: 48,2811 граммов кодеина, 1 кг и 112 граммов соли морфина и 3,5006 граммов тебаина.

Следствие ведется по факту незаконного приобретения-хранения и незаконного ввоза в Грузию наркотических средств в особо крупном размере (подпункт «а» 6-й части ст. 260 и подпункт «а» 4-й части ст. 262 УК Грузии).






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