Гражданин Ирана с наркотиками задержан в аэропорту Тбилиси

09.09.2017 15:26 Сотрудники главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков департамента центральной криминальной полиции и таможенного департамента Службы доходов задержали за наркопреступление в Тбилисском международном аэропорту гражданина Исламской Республики Иран, Б.Ф. 1973 года рождения.



По их данным, в ходе личного обыска задержанного правоохранители изъяли наркотические средства различных наименований: 48,2811 граммов кодеина, 1 кг и 112 граммов соли морфина и 3,5006 граммов тебаина.



Следствие ведется по факту незаконного приобретения-хранения и незаконного ввоза в Грузию наркотических средств в особо крупном размере (подпункт «а» 6-й части ст. 260 и подпункт «а» 4-й части ст. 262 УК Грузии).















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