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Трое раненых в Афганистане грузинских военных доставлены на лечение в Германию


09.09.2017   15:29
Трое грузинских военных, раненные в результате нападения на авиабазу Баграм, продолжат лечение в американском госпитале Ландштуль в Германии.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, все трое раненных доставлены в Германию минувшей ночью.

По-прежнему в тяжелом состоянии старший лейтенант Ивери Буадзе. Ему может быть проведена еще одна операция. Решение об этом будет принято после врачебного консилиума. Что касается состояния еще двух военных, состояние их здоровья удовлетворительное.

7 сентября в клинике Баграма старшему лейтенанту Ивери Буадзе была проведена третья операция. У него отмечаются повреждения в области головы и бедра. Относительно легко ранены сержант Георгий Цикаришвили и рядовой 1-го класса Ираклий Кучухидзе

6 сентября в результате нападения смертника на авиабазу Баграм в Афганистане пострадали трое грузинских военнослужащих 23-го легкого пехотного батальона II пехотной бригады, участвующие с миссии «Решительная поддержка».







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