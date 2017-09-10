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В Латвии стартуют учения генералов НАТО
10.09.2017 14:40
В Латвийской национальной академии обороны сегодня, 10 сентября, начинаются учения НАТО Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017, в которых планируют принять участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов НАТО и стран-партнеров НАТО - Финляндии и Швеции, сообщает TV Net.lv.
Цель учений - совершенствование способностей офицеров высшего уровня и командиров планировать объединенные операции и руководить ими.
Steadfast Pyramid 2017 - первая часть учений, проводимых верховным главнокомандованием сил союзников в Европе и высшим главнокомандованием сил союзников по вопросам трансформации НАТО.
Эта часть продлится до 15 сентября, а вторая часть - Steadfast Pinnacle 2017, посвященная в основном роли командиров на операционном уровне, будет проводиться 17-22 сентября.
Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle в Латвии проводятся с 2011 года.
8 сентября на базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017.
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