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Один грузинский военный ранен в результате нападения на военную колонну НАТО в Афганистане


11.09.2017   17:49
Один грузинский военнослужащий пострадал в результате нападения на авиационную базу Баграм в Афганистане. По имеющейся информации, военнослужащий получил легкие повреждения и его жизни опасность не угрожает. Об этом сообщает Минобороны Грузии.

Информацию о нападении на авиабазу Баграм распространило агентство "Рейтер". По данным агентства, нападение было осуществлено на военную колонну НАТО террористом-смертником.






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