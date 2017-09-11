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В Грузии завершились многонациональные учения «Agile Spirit 2017»
11.09.2017 21:01
В Грузии завершены многонациональные военные учения «Agile Spirit 2017», в которых также приняли участие азербайджанские военнослужащие.
В официальной церемонии закрытия на военном полигоне Орполо приняли участие министр обороны Леван Изория, начальник Генштаба, генерал-майор Владимир Чачибая, заместитель посла США в Грузии Элизабет Руди, другие официальные лица и представители дипломатического корпуса.
В конце церемонии был проведен смотр военной техники и оборудования, которые были применены во время учений.
Отметим, в учениях, наряду с азербайджанскими военнослужащими, приняли участие военные Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины. Целью данных учений является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров, отработка оборонительно-наступательных операций и обеспечение стабильности в регионе.
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