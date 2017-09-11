В Грузии завершились многонациональные учения «Agile Spirit 2017»

11.09.2017 21:01 В Грузии завершены многонациональные военные учения «Agile Spirit 2017», в которых также приняли участие азербайджанские военнослужащие.





В официальной церемонии закрытия на военном полигоне Орполо приняли участие министр обороны Леван Изория, начальник Генштаба, генерал-майор Владимир Чачибая, заместитель посла США в Грузии Элизабет Руди, другие официальные лица и представители дипломатического корпуса.







В конце церемонии был проведен смотр военной техники и оборудования, которые были применены во время учений.





Отметим, в учениях, наряду с азербайджанскими военнослужащими, приняли участие военные Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины. Целью данных учений является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров, отработка оборонительно-наступательных операций и обеспечение стабильности в регионе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

