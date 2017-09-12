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Попытка ограбления банка в Грузии закончилось самоубийством грабителя


12.09.2017   19:18
В Тбилиси во вторник неизвестный с оружием попытался ограбить расположенный на проспекте Церетели филиал "Банка Грузии", но после приезда полиции и требования сдаться совершил самоубийство на глазах у сотрудников финансового учреждения и полицейских.

Как сказано в распространенном в связи с инцидентом заявлении "Банка Грузии", в филиале банка была зафиксирована попытка ограбления, и сотрудники полиции оперативно прибыли на место.

По заявлению банка, полиция предложила ворвавшемуся в банк лицу сдаться, однако он покончил с собой. При этом в банке заявляют, что выражают глубокое сожаление в связи со случившимся.

Между тем, ранее во вторник на этом же проспекте неизвестный пытался ограбить филиал другого банка, однако не смог осуществить ограбление и скрылся.

В МВД Грузии пока воздерживаются говорить о возможной связи между этими двумя инцидентами. В ведомстве подтверждают, что полиция призвала ворвавшегося в филиал "Банка Грузии" мужчину сдаться, после чего он выстрелил и скончался на месте.






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