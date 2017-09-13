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Задержаны трое подозреваемых в нападении на гражданина России в Тбилиси


13.09.2017   12:25
Полиция задержала в Тбилиси троих человек по обвинению в недавнем ограблении в грузинской столице гражданина Российской Федерации.

«В результате личного обыска и обыска места проживания задержанных была обнаружена в качестве вещественного доказательства часть суммы, полученная преступным путем - 3550 долларов,700 евро и 550 лари. Задержанные признали свою вину», - сообщает МВД Грузии.

Трое неизвестных напали на Андрея Хайруллина утром 7 сентября, когда он выходил из подъезда жилого дома. Его сопровождала молодая женщина, ставшая свидетелем инцидента. В результате нападения Хайруллин попал в больницу с травмой головы.

По данным грузинских СМИ, Хайруллин прибыл в Грузию полтора месяца назад и занимается игорным бизнесом.






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