Задержаны трое подозреваемых в нападении на гражданина России в Тбилиси

13.09.2017 12:25 Полиция задержала в Тбилиси троих человек по обвинению в недавнем ограблении в грузинской столице гражданина Российской Федерации.



«В результате личного обыска и обыска места проживания задержанных была обнаружена в качестве вещественного доказательства часть суммы, полученная преступным путем - 3550 долларов,700 евро и 550 лари. Задержанные признали свою вину», - сообщает МВД Грузии.



Трое неизвестных напали на Андрея Хайруллина утром 7 сентября, когда он выходил из подъезда жилого дома. Его сопровождала молодая женщина, ставшая свидетелем инцидента. В результате нападения Хайруллин попал в больницу с травмой головы.



По данным грузинских СМИ, Хайруллин прибыл в Грузию полтора месяца назад и занимается игорным бизнесом.















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