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Грузия экстрадировала в США обвиняемого в сексуальном преступлении против ребенка


13.09.2017   16:36
Прокуратура Грузии совместно с посольством США осуществила экстрадицию в США разыскивавшегося в связи с преступлением сексуального характера в отношении ребенка Б.М.

Как сообщают в Главной прокуратуре, гражданин Узбекистана и Израиля Б.М. разыскивался с 2012 года за преступление, совершенное в Нью-Йорке, и был задержан грузинскими правоохранителями на основании просьбы компетентных органов США в Тбилиси в декабре 2016 года.

В результате проведенных прокуратурой Грузии надлежащих мероприятий, с целью осуществления уголовного преследования, 8 сентября текущего года была проведена экстрадиция Б.М., он предстанет перед судом в США.






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