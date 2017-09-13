Грузия экстрадировала в США обвиняемого в сексуальном преступлении против ребенка

13.09.2017 16:36 Прокуратура Грузии совместно с посольством США осуществила экстрадицию в США разыскивавшегося в связи с преступлением сексуального характера в отношении ребенка Б.М.



Как сообщают в Главной прокуратуре, гражданин Узбекистана и Израиля Б.М. разыскивался с 2012 года за преступление, совершенное в Нью-Йорке, и был задержан грузинскими правоохранителями на основании просьбы компетентных органов США в Тбилиси в декабре 2016 года.



В результате проведенных прокуратурой Грузии надлежащих мероприятий, с целью осуществления уголовного преследования, 8 сентября текущего года была проведена экстрадиция Б.М., он предстанет перед судом в США.















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