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МВД Грузии: в этом году из-за семейного насилия погибло 20 человек


13.09.2017   20:20
По информации МВД Грузии, в этом году по состоянию на 29 августа, в Грузии из-за семейного насилия было убито 20 человек. Ведомство не уточняет, сколько именно среди жертв было женщин, однако если судить по сообщениям СМИ, они составляют подавляющее большинство жертв.

По данным статистики МВД, в этом году произошло всего 854 случаев насилия в семье и в 675 случаях, то есть, в 79%, по этим фактам началось следствие.

Кроме того, в, 2017 году по данным аппарата Народного защитника Грузии, началось производство дел по 14 случаям убийства женщин, попыток убийства. доведения до самоубийства и попыток самоубийства.

Что касается статистики МВД, то больше всего случаев семейного насилия со смертельным исходом произошло в Тбилиси – 8, затем идут регионы Имерети и Рача-Лечхуми – по шесть, Самцхе-Джавахети – 2, Квемо Картли — 2, Самегрело-Земо Сванети 1 и Кахетия — 1.

По этим же данным, в результате семейного насилия зафиксировано 18 случаев телесных повреждений. Из них больше всего случаев произошло в Кахетии — 5, затем в Имеретии и в Рача-Лечхуми — 4, а также в Квемо Картли — 4, в Тбилиси — 2, в Самцхе-Джавахетии – 1, в Шида Картли – 1 и в Самегрело-Земо Сванетии — 1.

Что касается других случаев насилия, то по данным статистики МВД, всего в Грузии было зафикисровано 816 таких фактов. Их них больше всего — 273, в Тбилиси.

По данным МВД, в этом году было выдано всего 2285 судебных запретов на приближение.

"Новости-Грузия"





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