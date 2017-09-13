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В США запретили продукции «Лаборатории Касперского»


13.09.2017   22:55
Все госучреждения США должны прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» в трехмесячный срок, сообщает Министерство внутренней безопасности страны, передает РИА Новости.

«Директива призывает все министерства и агентства определить использование или присутствие продуктов «Касперского» на своих информационных системах в течение 30 дней, разработать детальный план по устранению и прекращению текущего и будущего использования этих продуктов в течение 60 дней, и на 90-й день начиная с дня (принятия) этой директивы, до тех пор пока иное не будет предписано МВБ на основе новой информации, начать реализацию планов ведомств по прекращению использования и удалению этих продуктов из информационных систем», — говорится в сообщении.






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