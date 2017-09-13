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Министра обороны Польши обвинили в связях с разведкой РФ
13.09.2017 23:43
В Польше партия "Гражданская платформа" призвала премьер-министра Беату Шидло временно отстранить от власти министра обороны Антония Мацеревича из-за обнародованной информации о возможном сотрудничестве министра с российскими военными разведывательными структурами.
"У Мацеревича ключевая в команде роль в обеспечении безопасности Польши, и мы срочно хотим, чтобы премьер-министр прояснил ситуацию... Нас больше всего беспокоит возможность того, что секретные данные могут быть доступны для иностранных секретных служб", - цитирует АР представителя партии Божену Каминскую.
Информация о возможном сотрудничестве Мацеревича с разведчиками РФ обнародована в книге польского журналиста Томаша Пятека. В частности, утверждается, что нынешний министр обороны якобы имел связи с сотрудником разведслужб еще в советские времена.
Сам Мацеревич пока никак не прокомментировал эти утверждения. Однако, по просьбе минюста Польши прокуроры начали расследование в отношении самого Пятека, инкриминируя журналисту "угрозу государственному должностному лицу". По этой статье Пятеку грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, министр обороны Польши Мацеревич впечатлен военным парадом в Киеве и речью Порошенко. Ранее сообщалось, что цель действия России - восстановить доминирование над Польшей.
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