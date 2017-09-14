США подготовят девять грузинских батальонов

14.09.2017 14:38 По новой американо-грузинской программе с марта 2018 года будут подготовлены 9 батальонов, а в течение трех лет грузинские вооруженные силы будут почти полностью переподготовлены - заявил министр обороны Леван Изория в рамках Тбилисской международной конференции.



По его словам, грузинские вооруженные силы будут готовы не только к осуществлению задач, необходимых для международных миссий, но и будут готовы к территориальной обороне.



"У нас беспрецедентно хорошая динамика отношений, как с НАТО, так и со странами партнерами альянса. В текущем году в этом контексте у нас был особый год. К нам приехал военный комитет НАТО, а потом парламентская ассамблея НАТО. Месяц назад мы провели беспрецедентные в американо-грузинских отношениях тренировки обороны. Речь идет о тренировках "Достойный партнер", и "Боевой дух", которые завершились два дня назад.



Мы также вместе с главным стратегическим партнером начинаем самую амбициозную программу. В частности программу готовности обороны Грузии, являющуюся значительной частью этой растущей динамики. Программа подразумевает подготовку 9 батальонов с марта будущего года. В течение трех лет грузинские вооруженные силы почти полностью будут переподготовлены. Они будут готовы не только к осуществлению задач, необходимых для международных миссий, но и к территориальной обороне, что еще больше увеличит нашу оборонную возможность, и укрепит совместимость с НАТО"- заявил Леван Изория.



















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