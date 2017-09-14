США создают в Сербии медиацентр для борьбы с роспропагандой на Балканах – СМИ

14.09.2017 18:14 США вместе с союзниками по НАТО ведут подготовительные работы для создания в Сербии медиацентра для противостояния дезинформации Кремля на Балканах. Об этом сообщает сербское издание Vecernje Novosti.



Отмечается, что Конгресс США в 2018-2019 фискальном году выделил $250 млн на деятельность фонда противостояния дезинформации с РФ, часть этих средств вскоре будет направлена ​​в Сербию.



Проект под названием "Противодействие российской кампании по дезинформации на Балканах" может начать свою работу в конце этого года или в начале следующего.



Проект предусматривает запуск регионального медиа-центра по вопросам обороны и безопасности под рабочим названием Balkan security network.















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