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Министр обороны лично отвел в первый класс сына погибшего в Афганистане капрала Александра Квицинадзе
15.09.2017 18:34
Министр обороны Грузии Леван Изория лично отвел в первый класс сына погибшего в Афганистане капрала Александра Квицинадзе, Георгия Квицинадзе.
В Минобороны "Интерпрессньюс" сообщили, что Александр Квицинадзе погиб в миротворческой миссии в Афганистане в 2013 году в результате нападения на базу Ширгаз, осуществленного террористами самоубийцами.
Министр лично провел сына погибшего военнослужащего из дома в публичную школу Тбилиси №108, поздравил его с началом учебы, и пожелал ему успехов.
По заявлению Левана Изория, поддержка семей военнослужащих, погибших за интересы Грузии, и забота об их детях является обязанностью Министерства обороны, вооруженных сил, и всей Грузии.
В то же время сегодня дети военнослужащих, погибших в международных миссиях, и во время выполнения служебных обязанностей, пошли в первый класс вместе с другими руководящими лицами Минобороны. В текущем году учебу в публичной школе начали четыре ребенка военнослужащих, погибших в международных миссиях и в ходе высполнения служебных обязанностей.
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