Сейм Польши одобрил увеличение расходов на оборону из-за российской угрозы

15.09.2017 20:49 Сейм Польши одобрил увеличение расходов на оборону выше уровня, который требует Организация Североатлантического договора, в связи с российской угрозой. Об этом сообщает ABC News.



Такое решение было принято большинством голосов. Согласно документу, в 2020 году расходы страны на оборону должны будут составить не меньше 2,1% от ВВП, в 2030 году - не менее 2,5% от ВВП. В свою очередь, НАТО призывает страны, которые входят в альянс, выделять не менее 2% от ВВП.



Глава Министерства обороны Польши Антоний Мацеревич подчеркнул, что увеличение необходимо в качестве ответа на "угрозы с Востока", где Российская Федерация "использует силу для достижения своих политических целей".















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