Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сейм Польши одобрил увеличение расходов на оборону из-за российской угрозы


15.09.2017   20:49
Сейм Польши одобрил увеличение расходов на оборону выше уровня, который требует Организация Североатлантического договора, в связи с российской угрозой. Об этом сообщает ABC News.

Такое решение было принято большинством голосов. Согласно документу, в 2020 году расходы страны на оборону должны будут составить не меньше 2,1% от ВВП, в 2030 году - не менее 2,5% от ВВП. В свою очередь, НАТО призывает страны, которые входят в альянс, выделять не менее 2% от ВВП.

Глава Министерства обороны Польши Антоний Мацеревич подчеркнул, что увеличение необходимо в качестве ответа на "угрозы с Востока", где Российская Федерация "использует силу для достижения своих политических целей".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Аэропорты Грузии за явнарь-август 2017 года обслужили более 2,7 млн пассажиров
Объем денежных переводов в Грузию возрос на 15,1%
Шешелидзе: проект пенсионной реформы в Грузии - нецелесообразен
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
Грузия расценивает как угрозу российские военные учения в оккупированной Абхазии
Цихелашвили: Неразрешенный конфликт является главным рычагом для России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лидер сочинских черкесов объявил голодовку
В Чечне похищены 7 человек из одной семьи
Хачатрян: Инициатива блока «Выход» о выходе Армении из ЕАЭС – важный шаг
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна