В Тбилисском аэропорту раскрыли схему перевозки нелегалов

16.09.2017 16:55 Сотрудники Генеральной инспекции МВД Грузии и патрульной полиции задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданок Ирана и Грузии по обвинению в изготовлении фальшивых паспортов и попытку переехать через грузинскую границу нелегально. Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.



Следствие установило, что гражданка Ирана вместе со своим малолетним ребенком незаконно села в самолет по поддельному паспорту гражданки Словении и с поддельным штампом и датой в посадочном талоне.



Осуществить эти действия ей помогла гражданка Грузии, которая поставила поддельный штамп с датой в посадочном талоне.



После обыска в доме задержанной гражданки Грузии были изъяты международный паспорт гражданина Турции и возможно поддельное удостоверение личности, выданное Турцией, семь паспортов граждан Грузии, а также возможно поддельные штамп с датой Тбилисского международного аэропорта, чернильницу и нанесенный на четырехугольной форму бумаги грузинский штамп с датой. Все изъятые документы отправлены на экспертизу.



Гражданке Ирана предъявлены обвинения в «попытке незаконно перевезти мигрантов через государственную границу Грузии», «попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии» и «приобретение, хранение и использование поддельного удостоверения личности или других официальных документов, печати, штампа или бланка».



Гражданке Грузии предъявлено обвинение в «помощи в попытке помощи в незаконном перевозе мигрантов через государственную границу Грузии», «помощи в попытке незаконного пересечения государственной границы» и «изготовлении и продаже поддельного удостоверения личности или других официальных документов, печати, штампа или бланка».



"Новости-Грузия"











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