Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилисском аэропорту раскрыли схему перевозки нелегалов


16.09.2017   16:55
Сотрудники Генеральной инспекции МВД Грузии и патрульной полиции задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданок Ирана и Грузии по обвинению в изготовлении фальшивых паспортов и попытку переехать через грузинскую границу нелегально. Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

Следствие установило, что гражданка Ирана вместе со своим малолетним ребенком незаконно села в самолет по поддельному паспорту гражданки Словении и с поддельным штампом и датой в посадочном талоне.

Осуществить эти действия ей помогла гражданка Грузии, которая поставила поддельный штамп с датой в посадочном талоне.

После обыска в доме задержанной гражданки Грузии были изъяты международный паспорт гражданина Турции и возможно поддельное удостоверение личности, выданное Турцией, семь паспортов граждан Грузии, а также возможно поддельные штамп с датой Тбилисского международного аэропорта, чернильницу и нанесенный на четырехугольной форму бумаги грузинский штамп с датой. Все изъятые документы отправлены на экспертизу.

Гражданке Ирана предъявлены обвинения в «попытке незаконно перевезти мигрантов через государственную границу Грузии», «попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии» и «приобретение, хранение и использование поддельного удостоверения личности или других официальных документов, печати, штампа или бланка».

Гражданке Грузии предъявлено обвинение в «помощи в попытке помощи в незаконном перевозе мигрантов через государственную границу Грузии», «помощи в попытке незаконного пересечения государственной границы» и «изготовлении и продаже поддельного удостоверения личности или других официальных документов, печати, штампа или бланка».

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Зафиксирован рекорд посещения охраняемых территорий Грузии
Аэропорты Грузии за явнарь-август 2017 года обслужили более 2,7 млн пассажиров
Объем денежных переводов в Грузию возрос на 15,1%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине
Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Гальском районе
Цихелашвили: МИД Грузии работает вместе с британскими партнерами по чемпионату CONIFA
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лидер сочинских черкесов объявил голодовку
В Чечне похищены 7 человек из одной семьи
Хачатрян: Инициатива блока «Выход» о выходе Армении из ЕАЭС – важный шаг
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна