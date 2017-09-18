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Литва серьезно озабоченамасштабами российско-белорусских военных учений


18.09.2017   15:18
Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась Генсеку ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад - 2017". Ее слова приводит пресс-служба президента.

Грибаускайте заявила, что маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО. Также президент раскритиковала "скрытые масштабы и сценарии учений". По ее мнению, все это говорит "об агрессивном и нападающем характере учений "Запад".

Кроме того, Грибаускайте выразила поддержку реформе ООН и обвинила организацию в "недостаточной реакции на нарушения международных прав".

"Организация не выполняет свою миссию в полном объеме", — добавила президент Литвы.

Стратегические учения "Запад - 2017" проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Беларуси и России.






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