Учения «Запад-2017» похожи на подготовку к большой войне – НАТО

18.09.2017 15:51 Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября, похожи на подготовку к большой войне. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петер Павел, сообщает Delfi.



"В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне", - сказал он.



Павел добавил, что если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений быть не должно.



"Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью "прозрачны"", - отметил Павел.



По его словам, у альянса высокая концентрация военных сил в странах Балтии и в Черном море, поэтому потенциально могут возникнуть инциденты из-за человеческой или технической ошибки.



"Мы должны быть уверены, что не произойдет эскалации конфликта в результате нечаянных инцидентов", — сказал Павел.



Как известно, Россия утверждает, что в учениях участвуют около 12,7 тысячи военнослужащих, однако, по словам Павела, в "Западе-2017" задействованы от 70 до 100 тысяч военных.



Как известно, военные учения Беларуси и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них будут задействованы 12,7 тысячи военных, 680 единиц боевой техники, около 70 самолетов и 10 кораблей.



Президент Петр Порошенко считает белорусско-российские военные учения подготовкой к масштабной войне.



По словам Порошенко, нет никаких гарантий, что после завершения маневров военные и техника вернутся в Россию.



Он также добавил, что именно поэтому Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.















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