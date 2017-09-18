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Учения «Запад-2017» похожи на подготовку к большой войне – НАТО


18.09.2017   15:51
Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября, похожи на подготовку к большой войне. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петер Павел, сообщает Delfi.

"В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне", - сказал он.

Павел добавил, что если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений быть не должно.

"Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью "прозрачны"", - отметил Павел.

По его словам, у альянса высокая концентрация военных сил в странах Балтии и в Черном море, поэтому потенциально могут возникнуть инциденты из-за человеческой или технической ошибки.

"Мы должны быть уверены, что не произойдет эскалации конфликта в результате нечаянных инцидентов", — сказал Павел.

Как известно, Россия утверждает, что в учениях участвуют около 12,7 тысячи военнослужащих, однако, по словам Павела, в "Западе-2017" задействованы от 70 до 100 тысяч военных.

Как известно, военные учения Беларуси и России "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них будут задействованы 12,7 тысячи военных, 680 единиц боевой техники, около 70 самолетов и 10 кораблей.

Президент Петр Порошенко считает белорусско-российские военные учения подготовкой к масштабной войне.

По словам Порошенко, нет никаких гарантий, что после завершения маневров военные и техника вернутся в Россию.

Он также добавил, что именно поэтому Украина усилила контроль на всех участках государственной границы.






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