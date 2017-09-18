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Прокуратура разъяснила показания экс-охранника патриархии Грузии
18.09.2017 21:41
Обвиняемые Турцией в терроризме два человека уже задержаны, заявил представитель пресс-службы Главной прокуратуры Георгий Грдзелишвили.
Телекомпания Rustavi2 в воскресенье распространила информацию о том, что экс-руководитель службы безопасности Патриархии Сосо Оханашвили заявил о том, что высокопоставленные чиновники принимали разыскиваемых Турцией по обвинению в терроризме лиц. На что член попечительского совета Университета имени Андрея Первозванного Георгий Андриадзе заявил, что не знает о ком идет речь.
"В 2014 году граждане Турции официально пересекли государственную границу Грузии и легально жили на территории страны. Вместе с тем, во время пребывания в Грузии, эти лица и живущие в Грузии люди, связанные с ними, не совершали никаких преступлений. Соответственно следственные органы не начинали расследования. На основании просьбы компетентных органов Турции, так как эти люди разыскивались за членство в террористической организации, соответствующие ведомства задержали их в 2016 году", — сказал Грдзелишвили.
По его словам, один из задержанных уже экстрадирован в Турцию, а в отношении второго проводятся процедуры по экстрадиции.
Представитель пресс-службы прокуратуры не уточнил о ком идет речь. Между тем СМИ предполагают что речь идет о Мустафе Зордлуджане, который был арестован в Грузии в 2016 году и эстрадирован в Турцию. По данным патриархии, этот человек через несколько месяцев выйдет на свободу.
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