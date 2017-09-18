Американские танки прибыли в Польшу

18.09.2017 22:31 В Польшу доставлено 87 танков M1 Abrams, 103 боевых автомобиля Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin, другие грузовые машины и техника. Ротация произошла на фоне того, как бывший противник США в холодной войне начал военные учения.



Американские танки прибыли в Польшу в то же время, когда Россия начала военные учения на западной границе, сообщает The Independent.



"Хотя американская военная техника прибыла скорее в рамках ротации, чем для боевых действий, это первый случай, когда подобные сухопутные средства были доставлены в Польшу по морю", - отмечает автор статьи Рэчел Робертс.



Ротация произошла на фоне того, как бывший противник США в холодной войне начал недельные военные учения под названием "Запад-17".



По сообщениям, в Польшу доставлено 87 танков M1 Abrams, 103 боевых автомобиля Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin, другие грузовые машины и техника, согласно Командованию ВС США в Европе (EUCOM), передает журналистка.



Генерал-майор Стивен Шапиро из 21-го командования тылового обеспечения ТВД заявил, что использование польского порта Гданьск "позволяет проверить способность армии действовать в порту и убедиться, что армия может осуществлять свои задачи на территории Польши".



По словам России, в учениях задействовано менее 12 тыс. ее военнослужащих, что ниже порога, требующего приглашения международных наблюдателей. Однако США и НАТО оспаривают это, полагая, что в маневрах могут участвовать до 100 тыс. военных и это делает их одним из крупнейших российских учений со времен "холодной войны". Это вызывает особую тревогу в связи с "недавними военными приключениями Москвы, в частности в Украине, и в свете напряженности с Западом", говорится в статье.















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