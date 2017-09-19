Сенат США одобрил выделение 500 млн долларов и летального оружия для Украины

19.09.2017 12:05 Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", сообщил президент Украины Петр Порошенко.



"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", - написал он в фейсбуке в ночь на вторник.



Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил.



"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", подчеркнул Порошенко.



"Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в военной академии "Вест-Пойнт".



"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины", - отметил Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП - "цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО".



Ранее Петр Порошенко отмечал, что Киев ждет не только оборонительное вооружение от США. Он также заявлял, что сейчас Украина реформирует свою систему безопасности в соответствии со стандартами НАТО.















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