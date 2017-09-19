Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сенат США одобрил выделение 500 млн долларов и летального оружия для Украины


19.09.2017   12:05
Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", - написал он в фейсбуке в ночь на вторник.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", подчеркнул Порошенко.

"Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в военной академии "Вест-Пойнт".

"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины", - отметил Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП - "цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО".

Ранее Петр Порошенко отмечал, что Киев ждет не только оборонительное вооружение от США. Он также заявлял, что сейчас Украина реформирует свою систему безопасности в соответствии со стандартами НАТО.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Набеглави» будет разливать минеральную воду со вкусом лимона в алюминиевые банки
ВВП Грузии в первом полугодии увеличился на 4,9%
Рост ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
Германия не считает представительство ТПП Абхазии в Берлине официальным
Строительство транскавказской дороги через Абхазию: современность в свете истории
«Представительство ТПП Абхазии» в Берлине является частной инициативой - ТПП Грузии
На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чечня получила в собственность санаторий под Алуштой в Крыму
В Армении намерены на 25% повысить среднюю зарплату
Премьер-министр Армении: Мы объявили 0% терпимости в отношении коррупции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна