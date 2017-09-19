На учениях «Запад-2017» российский вертолет нанес ракетный удар по журналистам (+видео)

19.09.2017 13:16 Инцидент произошел на полигоне Инцидент произошел на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом. На российско-белорусских учениях "Запад-2017" вертолет Ка-52 дал залп по толпе зрителей. В результате инцидента два человека попали в госпиталь с тяжелыми ранениями, а также сгорело два автомобиля. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на источник.



"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале", - сообщил источник.



Отмечается, что раненые, скорее всего, были журналистами.



Инцидент произошел на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом. 18 сентября его посетил президент РФ Владимир Путин. Скорее всего инцидент произошел как раз утром в этот день, но о нем умолчали.



Напомним, в четверг, 14 сентября, в Беларуси начались совместные семидневные учения Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017".



МИД Литвы заявил, что два российских военно-транспортных самолета "Ил-76" на прошлой неделе во время российско-белорусских учений "Запад-2017" нарушили воздушное пространство страны.



















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