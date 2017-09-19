В проекте обороны США 2018 года говорится о поддержке Грузии

19.09.2017 13:52 Сенат США утвердил проект бюджета национальной обороны 2018 года. В документе говорится о Грузии.



В законопроекте сказано, что Грузия ценный друг США, которая не раз подтвердила верность двухсторонним интересам обеих стран, в том числе в Афганистане, в миссии НАТО ISAF, а также включением вооруженных сил Грузии в многонациональные силы в Ираке.



"Европейская инициатива сдерживания формирует партнерские возможности Грузии с тем, чтобы она смогла более тесно сотрудничать с США и НАТО, а также обеспечить собственную обороноспособность. Наряду с европейской инициативой сдерживания, участие Грузии в инициативе НАТО "Партнерство за мир" имеет главнейшее значение для сотрудничества с США и НАТО, и создает более мирную обстановку в регионе. Несмотря на потери, понесенные в миссии ISAF во время партнерства с НАТО, Грузия включена в "Миссии твердой поддержки" в Афганистане со вторым по величине контингентом. Конгресс вновь подтверждает поддержку США в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах, и не признает независимость оккупированных Российской Федерацией Абхазии и региона т.н. Южной Осетии"- говорится в документе.



В законопроекте также сказано, что США продолжают поддержку присвоения Грузии Плана действия членства НАТО.



Конгресс также поддерживает сотрудничество между Грузией и США, и усилие правительства Грузии, направленное на защиту собственного народа и суверенной территории.



В документе, утвержденном Сенатом, сказано, что Россия продолжает агрессию по отношению к своим соседям.



"В 2008 году Российская Федерация вызвала в Грузии конфликт. Кроме того, Российская Федерация руководит объединенными российскими сепаратистскими частями в Восточной Украине, активно разжигает насилие, и продолжает самый значимый в Европе конфликт"- говорится в законопроекте, принятом Конгрессом.



Конгрессмены также отметили, что Россия использует тактику гибридной войны, как для помощи сепаратистским силам в Восточной Украине, так и во время вторжения в Грузию в 2008 году.



Кроме того, законопроект предусматривает выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны.



Законопроект поддержали 89 сенаторов, против - 8. До того проект бюджета утвердила Палата представителей.



Документ будет переслан на подписание президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

















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