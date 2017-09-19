В Тбилиси молодого человека ранили холодным оружием

19.09.2017 15:25 Молодой мужчина был тяжело ранен в результате стрельбы на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Инцидент произошел некоторое время назад в районе ТЭВЗ (Темка). По словам очевидцев, молодой мужчина и девушка производили операции с валютой в обменном пункте, когда к ним подошли несколько мужчин. Неизвестные некоторое время общались с мужчиной, а после выстрелили в него. Кроме того, один из злоумышленников ударил мужчину ножом. Нападавшие скрылись с места преступления.



Жители ТЭВЗ, ставшие свидетелями стрельбы, доставили раненого в клиническую больницу №5. В настоящее время в клинике ему проводят операцию. Состояние молодого человека критически тяжелое.



В МВД Грузии пока не комментировали случившееся. На месте продолжают работать эксперт-криминалисты. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают девушку, сопровождавшую пострадавшего. В связи с произошедшим начато следствие по 117 статье УК Грузии — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».















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