Обвиняемого в нападении на полицейского в Грузии посадили на 9 лет

19.09.2017 18:37 Тбилисский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, стрелявшего в полицейских, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



В прошлом судимый Д. Ф. обвинялся в нападении на полицейского, а также незаконном хранении, ношении и приобретении огнестрельного оружия.



Согласно материалам дела, 2 декабря 2016 года Д. Ф. вместе со знакомым передвигался на автомобиле Toyota Rav 4 по окраине Тбилиси. При себе у него был пистолет системы «Макаров» и боеприпасы. Об этом стало известно сотрудникам департамента полиции Тбилиси, и они планировали задержать владельца огнестрельного оружия.



Когда полицейские приблизились к автомобилю, в котором находился Д.Ф., он несколько раз выстрелил в правоохранителей и скрылся с места происшествия.



Обвиняемого задержали в тот же день. Из его дома изъяли патроны калибра 9 мм образца 1951 года.



Суд счел доказательства достаточными и признал вину Д.Ф..















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

