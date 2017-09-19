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Обвиняемого в нападении на полицейского в Грузии посадили на 9 лет


19.09.2017   18:37
Тбилисский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, стрелявшего в полицейских, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.

В прошлом судимый Д. Ф. обвинялся в нападении на полицейского, а также незаконном хранении, ношении и приобретении огнестрельного оружия.

Согласно материалам дела, 2 декабря 2016 года Д. Ф. вместе со знакомым передвигался на автомобиле Toyota Rav 4 по окраине Тбилиси. При себе у него был пистолет системы «Макаров» и боеприпасы. Об этом стало известно сотрудникам департамента полиции Тбилиси, и они планировали задержать владельца огнестрельного оружия.

Когда полицейские приблизились к автомобилю, в котором находился Д.Ф., он несколько раз выстрелил в правоохранителей и скрылся с места происшествия.

Обвиняемого задержали в тот же день. Из его дома изъяли патроны калибра 9 мм образца 1951 года.

Суд счел доказательства достаточными и признал вину Д.Ф..






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