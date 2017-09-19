|
На аэродроме в Алексеевке отметили 25-летие грузинской военной авиации
19.09.2017 20:58
На военном аэродроме смешанной авиационной эскадрильи в Алексеевке близ Тбилиси отметили 25-летний юбилей грузинской военной авиации. На торжественном мероприятии присутствовал министр обороны Грузии Леван Изория, начальник генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая, командующий ВВС страны, вице-полковник Серго Нинуа и другие представители высшего военного руководства страны.
Министр обороны Грузии Леван Изория возложил цветы к мемориалу военных, погибших в боях за территориальную целостность страны. Официальная часть мероприятия открылась грузинским гимном, после чего присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в международных миссиях. Изория поздравили с юбилеем личный состав ВВС и командование противовоздушной обороны.
Во время своего обращения к военным он говорил о планируемых реформах военно-воздушных сил страны, в том числе модернизации текущего технического обеспечения и приобретении беспилотных летательных аппаратов. Чачибая и Нинуа наградили шестерых военных подарками и ведомственными медалями «За безупречную службу». Еще четверым отличившимся военным в подарок были переданы снайперские винтовки и других портативные орудия. После официальной церемонии гости мероприятия посетили выставку авиации и вооружений, организованную на аэродроме Алексеевка.
По информации агентства «Новости-Грузия», в сентябре 1992 года подразделение грузинской авиации впервые было оснащено боевой техникой. Военные летчики Изани Церцвадзе и Валерий Накопия осуществили первый свой полет на двух военных самолетах типа СУ-25. Именно с этого момента начался отсчет дней современной грузинской авиации. Офицеров и сержантов для ВВС Грузии готовят в Национальном центре подготовки сержантов имени Георгия Анцухелидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна