На аэродроме в Алексеевке отметили 25-летие грузинской военной авиации

19.09.2017 20:58 На военном аэродроме смешанной авиационной эскадрильи в Алексеевке близ Тбилиси отметили 25-летний юбилей грузинской военной авиации. На торжественном мероприятии присутствовал министр обороны Грузии Леван Изория, начальник генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая, командующий ВВС страны, вице-полковник Серго Нинуа и другие представители высшего военного руководства страны.



Министр обороны Грузии Леван Изория возложил цветы к мемориалу военных, погибших в боях за территориальную целостность страны. Официальная часть мероприятия открылась грузинским гимном, после чего присутствующие почтили минутой молчания память военных, погибших в международных миссиях. Изория поздравили с юбилеем личный состав ВВС и командование противовоздушной обороны.



Во время своего обращения к военным он говорил о планируемых реформах военно-воздушных сил страны, в том числе модернизации текущего технического обеспечения и приобретении беспилотных летательных аппаратов. Чачибая и Нинуа наградили шестерых военных подарками и ведомственными медалями «За безупречную службу». Еще четверым отличившимся военным в подарок были переданы снайперские винтовки и других портативные орудия. После официальной церемонии гости мероприятия посетили выставку авиации и вооружений, организованную на аэродроме Алексеевка.



По информации агентства «Новости-Грузия», в сентябре 1992 года подразделение грузинской авиации впервые было оснащено боевой техникой. Военные летчики Изани Церцвадзе и Валерий Накопия осуществили первый свой полет на двух военных самолетах типа СУ-25. Именно с этого момента начался отсчет дней современной грузинской авиации. Офицеров и сержантов для ВВС Грузии готовят в Национальном центре подготовки сержантов имени Георгия Анцухелидзе.















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