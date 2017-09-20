Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии задержали разыскиваемого парижским бюро Интерпола


20.09.2017   12:15
В результате совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники управления розыска Главного управления борьбы с организованной преступностью Центрального департамента криминальной полиции МВД, и управления участковых инспекторов Департамента полиции Аджарии, в Батуми, по улице Кобаладзе задержали гражданина Украины Т.Ч. 1983 года рождения, объявленного в розыск Интерполом Парижа по красному циркуляру на международном уровне с августа 2017 года.

По сообщению МВД, Т.Ч. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по статьям 222-22, 222-23 ,222-24, и 227-23 Уголовного кодекса Республики Франция, что подразумевает преступление против детей, распространение порнографии и изнасилование.

В настоящее время в отношении задержанного лица Главная прокуратура Грузии осуществляет предусмотренные законом доэкстрадиционные процедуры.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии закрываются скотобойни
С января по август Аджарию посетили более миллиона визитеров
Бизнес приветствует инициативу властей стимулировать участие грузинских компаний в тендерах
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
Германия не считает представительство ТПП Абхазии в Берлине официальным
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Осетии мусульмане будут бороться с ИГИЛ через СМИ
Спикер: Парламент Армении открыт для всех благоразумных предложений диаспоры
Посол:ЕС внимательно следит за процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна