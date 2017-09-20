В Грузии задержали разыскиваемого парижским бюро Интерпола

20.09.2017 12:15 В результате совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудники управления розыска Главного управления борьбы с организованной преступностью Центрального департамента криминальной полиции МВД, и управления участковых инспекторов Департамента полиции Аджарии, в Батуми, по улице Кобаладзе задержали гражданина Украины Т.Ч. 1983 года рождения, объявленного в розыск Интерполом Парижа по красному циркуляру на международном уровне с августа 2017 года.



По сообщению МВД, Т.Ч. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по статьям 222-22, 222-23 ,222-24, и 227-23 Уголовного кодекса Республики Франция, что подразумевает преступление против детей, распространение порнографии и изнасилование.



В настоящее время в отношении задержанного лица Главная прокуратура Грузии осуществляет предусмотренные законом доэкстрадиционные процедуры.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

