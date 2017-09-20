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Грузинские правоохранители провели две спецоперации против наркореализаторов
20.09.2017 21:14
Сразу две спецопреоперации одновременно прошли в селе Поничала, в пригороде Тбилиси, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
По информации МВД, задержаны два человека. Следствие ведется по факту незаконного приобретения, хранения и реализации наркотических средств.
«При личном обыске и обыске домов задержанных были изъяты наркотические вещества, назначены соответствующие экспертизы», - сказал представитель пресс-службы МВД. Накануне, 19 сентября, в Поничала также прошла спецоперация, в результате которой был задержан 43-летний мужчина. По данным следствия, обвиняемый продавал наркотики систематически.
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