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Десятки стран в ООН договорились о запрете ядерного оружия


20.09.2017   22:53
Десятки стран подписали договор о запрете ядерного оружия на фоне напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР. В то же время США, Великобритания, Франция и другие страны бойкотировали это событие на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН, передает Reuters.

Договор о запрете ядерного оружия вступит в силу через 90 дней после того, как 50 стран его ратифицируют.

«Сегодня существует около пятнадцати тысяч ядерных боеприпасов, и мы не можем позволить этому страшному оружию угрожать безопасности нашего мира и нашего будущего», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Договор был принят в июле двумя третями от 193 стран - членов ООН после многомесячных переговоров, в которых не участвовали Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и ряд других стран.






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