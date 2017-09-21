Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии выявило хакера, осуществившего кибератаку на сайт «Рустави 2»


21.09.2017   13:30
По заявлению МВД, правоохранители выявили лицо, совершившее кибератаку на веб-страницу телекомпании "Рустави 2". По сообщению ведомства, это житель Тетрицкаройского района 1999 года рождения.

В ходе обыска его жилого дома полиция изъяла как вещественное доказательство компьютерную технику, которой назначена соответствующая экспертиза.

По факту кибератаки, осуществленной 19 сентября на веб-страницу телекомпании "Рустави 2" началось расследование по части 1 статьи 284 УК Грузии, что подразумевает проникновение в компьютерную систему без разрешения.

Преступление предусматривает в виде наказания штраф, исправительную работу сроком до двух лет, или пресечение свободы на тот же срок.

"Рустави 2" распространила информацию о кибератаке на веб-страницу телекомпании, и угрозе. По словам ведущей информационного выпуска Тамар Багашвили, после получения информации о возможной кибератаке их сайт отключился.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Гиорхелидзе: в Грузии экономические зоны не могут быть эффективными
В Европу не впустили 226 граждан Грузии с начала безвизового режима
Азербайджан и Грузия обсудили проблемы и перспективы развития транспортных перевозок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне подтвердили смерть 5 человек из списка "Новой газеты"
Проблема селективных абортов остается актуальной в Армении
Генпрокурор Армении о разгуле преступности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна