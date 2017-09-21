МВД Грузии выявило хакера, осуществившего кибератаку на сайт «Рустави 2»

21.09.2017 13:30 По заявлению МВД, правоохранители выявили лицо, совершившее кибератаку на веб-страницу телекомпании "Рустави 2". По сообщению ведомства, это житель Тетрицкаройского района 1999 года рождения.



В ходе обыска его жилого дома полиция изъяла как вещественное доказательство компьютерную технику, которой назначена соответствующая экспертиза.



По факту кибератаки, осуществленной 19 сентября на веб-страницу телекомпании "Рустави 2" началось расследование по части 1 статьи 284 УК Грузии, что подразумевает проникновение в компьютерную систему без разрешения.



Преступление предусматривает в виде наказания штраф, исправительную работу сроком до двух лет, или пресечение свободы на тот же срок.



"Рустави 2" распространила информацию о кибератаке на веб-страницу телекомпании, и угрозе. По словам ведущей информационного выпуска Тамар Багашвили, после получения информации о возможной кибератаке их сайт отключился.

















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