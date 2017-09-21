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Грузия присоединилась к альянсу по борьбе с торговлей товарами для пыток


21.09.2017   16:37
Грузия присоединилась к международному альянсу по борьбе с торговлей товарами, которые могут быть использованы для пыток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства Евросоюза в Грузии.

О создании альянса, ставшего инициативой Евросоюза, Аргентины и Монголии, официально было объявлено 18 сентября на 72-ой Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В этот же день к нему присоединились 58 стран ООН.

«Строгое законодательство ЕС, запрещающее торговлю средствами, используемыми для пыток или смертной казни, уже принесло результаты. Усилия на глобальном уровне сделают его еще более эффективным, поскольку затруднят его обход», — сказала на пресс-конференции комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем.

В качестве примеров таких товаров Мальстрем назвала дубинки с металлическими шипами, электрошоковые пояса, химикалии для смертной казни и системы принудительной инъекции.

«Такие товары служат только для того, чтобы причинять ужасную боль и убивать людей. Мы не должны позволять, чтобы они продавались, как любые другие товары. Пришло время для конкретных действий по прекращению этой презренной торговли», — сказала Мальмстрем, добавив, что чем больше стран присоединяться к сотрудничеству, тем более эффективным оно будет.

Вступая в этот альянс, страны обязуются принять меры для контроля и ограничения экспорта упомянутых товаров, предоставить техническую помощь другим странам в разработке и выполнении законов, запрещающих эту торговлю, а также обмениваться опытом создания эффективных систем контроля и правоприменения.

Инициаторы создания альянса намерены вовлечь в него как можно больше стран-членов ООН и потом внести проект соответствующей конвенции ООН.

"Новости-Грузия"





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