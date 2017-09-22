Правоохранители задержали сотрудника мэрии Батуми

22.09.2017 13:14 Правоохранители задержали старшего специалиста отдела надзора за строительной деятельностью службы надзора мэрии Батуми. По делу начато следствие.



Как заявляют в батумской мэрии, она сотрудничает и содействует текущему расследованию, «чтобы по делу была установлена объективная истина».



По информации ведомства, в отношении всех чиновников, которые совершат незаконные действия, будут приняты строгие меры как со стороны мэрии, так и правоохранительных органов.



«Мы призываем каждого сотрудника, работающего в структуре мэрии, не ронять достоинство и честь публичных служащих, работающих в структуре мэрии», - говорится в информации, распространенной мэрией Батуми.















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