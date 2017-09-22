Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правоохранители задержали сотрудника мэрии Батуми


22.09.2017   13:14
Правоохранители задержали старшего специалиста отдела надзора за строительной деятельностью службы надзора мэрии Батуми. По делу начато следствие.

Как заявляют в батумской мэрии, она сотрудничает и содействует текущему расследованию, «чтобы по делу была установлена объективная истина».

По информации ведомства, в отношении всех чиновников, которые совершат незаконные действия, будут приняты строгие меры как со стороны мэрии, так и правоохранительных органов.

«Мы призываем каждого сотрудника, работающего в структуре мэрии, не ронять достоинство и честь публичных служащих, работающих в структуре мэрии», - говорится в информации, распространенной мэрией Батуми.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт грузинских персиков в 2017 году вырос на 88% - Минсельхоз
Музей грузинского вина открылся в крупнейшем торговом центре Китая
Гиорхелидзе: в Грузии экономические зоны не могут быть эффективными
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Северной Осетии обстреляли пост полиции
С трибуны ООН Квирикашвили обвинил Россию в нарушении международных обязательств
Квирикашвили: Членство в ЕС и НАТО – судьба Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна