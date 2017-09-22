Член потийского муниципального собрания с тремя подельниками задержан на факте реализации безакцизных сигарет

22.09.2017 17:34 Следственная служба Министерства финансов Грузии распространяет заявление о задержании по обвинению в перевозке безакцизных сигарет нескольких лиц, в том числе, члена потийского муниципального собрания (сакребуло).



«Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии, в результате проведенных оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий, в регионе Самегрело задержали четырех лиц на факте хранения – перевозки – реализации группой лиц подлежащего обязательной маркировке акцизной маркой товара без акцизной марки.



В результате следственных действий изъято в сумме 160 000 коробок безакцизных сигарет иностранного производства, рыночная стоимость которых составляет 416 000 лари», - сообщают в Следственной службе.

Поясняется, что следствие по делу ведется по 3-й части ст. 200 УК Грузии, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 6-и до 8-и лет.















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