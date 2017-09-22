Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Член потийского муниципального собрания с тремя подельниками задержан на факте реализации безакцизных сигарет


22.09.2017   17:34
Следственная служба Министерства финансов Грузии распространяет заявление о задержании по обвинению в перевозке безакцизных сигарет нескольких лиц, в том числе, члена потийского муниципального собрания (сакребуло).

«Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии, в результате проведенных оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий, в регионе Самегрело задержали четырех лиц на факте хранения – перевозки – реализации группой лиц подлежащего обязательной маркировке акцизной маркой товара без акцизной марки.

В результате следственных действий изъято в сумме 160 000 коробок безакцизных сигарет иностранного производства, рыночная стоимость которых составляет 416 000 лари», - сообщают в Следственной службе.
Поясняется, что следствие по делу ведется по 3-й части ст. 200 УК Грузии, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 6-и до 8-и лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В этом году рост ВВП Грузии может составить 5% - премьер
Страны ГУАМ намерены реализовать новые экономические проекты с Японией
Национальная валюта стала непрогнозируемой -«Резонанси»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Арвеладзе: Электросистема Грузии не имеет механизма управления энергией, выработанной ИнгуриГЭС
Два российских наркодиллера задержаны в Абхазии
В 2016 году грузинскими медицинскими услугами воспользовались до 1500 пациентов из Абхазии
«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поздравили Армению с Днем независимости
Министр иностранных дел Армении пояснил свои слова о возврате территорий
В Армении расследуют случаи получения чиновниками взяток
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна