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Грузинская прокуратура еще раз предложила охрану семье Афгана Мухтарлы


22.09.2017   21:59
Прокуратура еще раз предложила семье Афгана Мухтарлы подключиться к мероприятиям по охране. Об этом журналистам сообщил адвокат Мухтарлы Арчил Чопикашвили после допроса в прокуратуре супруги азербайджанского журналиста Лейлы Мустафаевой.

По словам адвоката, они не дали следователю конкретный ответ на данное предложение.
«Существует необходимость в том, чтобы в отношении Лейлы Мустафаевой, ее ребенка и других азербайджанских активистов были проведены мероприятия по охране, однако мы объявим о согласии после того, как расследование будет вестись по надлежащей квалификации, и по данному делу Лейле Мустафаевой и Афгану Мухтарлы будет дан статус потерпевших», - сказал Арчил Чопикашвили.

По его словам, прокуратура также предложила им ознакомиться с материалами дела, на что они согласились, и ознакомятся с ними позднее. Что касается допроса Лейлы Мустафаевой, как отметил адвокат Мухтарлы, в основном вопросы касались людей, изображенных на фотографии.

«Публикация видео и фотоматериала очень ускорила ход дела и фактически со стороны самих этих лиц произошла самоидентификация. Информация об этих людях была у следствия, как от нас, так и найдена собственным источникам. Сейчас ведутся следственные действия для их идентификации и с целью установить связь с делом. Надеемся, что следственный орган своевременно и полностью выполнит эти следственные действия, и будут даны ответы на те вопрос, которые имеются у общества и у нас», - заявил адвокат.






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