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В Сирии погиб российский генерал
25.09.2017 11:40
В Сирии погиб еще один российский военный – генерал-лейтенант Валерий Асапов. Ранее об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва", а также бывшие сослуживцы Асапова. Позднее информацию о гибели генерала подтвердили в Министерстве обороны России.
Асапов, как утверждается, погиб при минометном обстреле в районе сирийского города Дейр эз-Зор. Снаряд попал в командный пункт.
По неподтвержденным данным, в 2016 году Валерий Асапов командовал одним из армейских корпусов пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
Генерал Асапов стал пятым российским военным, о гибели которого стало известно на этой неделе. Ранее сообщалось, что в Сирии погибли Курбан Касумов, Владимир Тарасюк, а также некие "полковник и генерал" (их имена до сих пор неизвестны).
По данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Минобороны России официально подтвердило гибель только около 10 военных.
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