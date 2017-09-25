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Чечня оказалась на первом месте в России по темпу роста преступности


25.09.2017   15:28
Количество зарегистрированных за первое полугодие преступлений в Чечне выросло на 17,6%, и по этому показателю республика находится на первом месте в России, сообщает «Кавказ.Реалии».

По данным отчета Генпрокуратуры РФ, рост преступности в стране зарегистрирован в восьми регионах. Кавказских регионов среди них два - Чечня и Карачаево-Черкесия (рост составил 1%).

Следом за Чечней идут Тыва (16%) и Калужская область (8%).







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