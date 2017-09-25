Чечня оказалась на первом месте в России по темпу роста преступности

25.09.2017 15:28 Количество зарегистрированных за первое полугодие преступлений в Чечне выросло на 17,6%, и по этому показателю республика находится на первом месте в России, сообщает «Кавказ.Реалии».



По данным отчета Генпрокуратуры РФ, рост преступности в стране зарегистрирован в восьми регионах. Кавказских регионов среди них два - Чечня и Карачаево-Черкесия (рост составил 1%).



Следом за Чечней идут Тыва (16%) и Калужская область (8%).

















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