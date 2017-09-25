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Глава МВД Грузии посещает с первым рабочим визитом КНР


25.09.2017   19:03
Грузия и Китай впервые оформили межправительственное соглашение о совместной борьбе с преступностью, говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел.

Документ был подписан главой МВД Грузии Георгем Мгебришвили и вице-премьером Китая, министром общественной безопасности КНР Го Шэнкунем.

Оформленный договор подразумевает углубление сотрудничества между органами исполнительной власти двух государств. Достигнутое соглашение также призвано способствовать развитию отношений Грузии и Китая в сферах экономики и туризма.

«Мы оформили соглашение, о сотрудничестве в сфере правозащитных органов и это действительно исторический факт. До сегодняшнего дня между министерством внутренних дел Грузии и Китаем в данном контексте не было деловых отношений. В будущем мы планируем создать совместные рабочие группы», — сказал Мгебришвили.

Министр общественной безопасности КНР поблагодарил Мгебришвили за визит и подчеркнул, что Китай готов к сотрудничеству с Грузией. Он также отметил, что разделяет мнение Мгебришивли относительно совместной борьбы с организованной международной преступностью и терроризмом.

В ходе встречи Мгебришвили ознакомил своего коллегу с последними реформами, проведенными в МВД Грузии, а также с настоящими и запланированными инновационными проектами.

Го Шэнкунь во время переговоров сообщил, что в октябре этого года в Пекине будут проходить учения эксперт-криминалистов под названием «Криминалистика и следственные действия». Участниками этого мероприятия впервые станут сотрудники МВД Грузии.






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