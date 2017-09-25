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В Грузии начались военные учения по охране энергопроектов


25.09.2017   19:15
В учебном центре Крцаниси в Тбилиси начались военные учения с участием представителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает грузинское бюро Report, цель учений Eternite заключается в организации безопасности и охраны энергопроектов и крупномасштабных инфраструктурных проектов.

Во время недельных учений военнослужащие трех стран обменяются мнениями о мерах по защите и безопасности проектов и изучат передовой опыт в этой области.

На открытии мероприятия приняли участие представители Вооруженных сил Грузии, Азербайджана и Турции, руководитель аппарата военных атташе посольства Азербайджана в Грузии, полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, его заместитель, майор Эльджан Имамвердиев.






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