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В Грузии начались военные учения по охране энергопроектов
25.09.2017 19:15
В учебном центре Крцаниси в Тбилиси начались военные учения с участием представителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.
Как сообщает грузинское бюро Report, цель учений Eternite заключается в организации безопасности и охраны энергопроектов и крупномасштабных инфраструктурных проектов.
Во время недельных учений военнослужащие трех стран обменяются мнениями о мерах по защите и безопасности проектов и изучат передовой опыт в этой области.
На открытии мероприятия приняли участие представители Вооруженных сил Грузии, Азербайджана и Турции, руководитель аппарата военных атташе посольства Азербайджана в Грузии, полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, его заместитель, майор Эльджан Имамвердиев.
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