В Грузии начались военные учения по охране энергопроектов

25.09.2017 19:15 В учебном центре Крцаниси в Тбилиси начались военные учения с участием представителей Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции.



Как сообщает грузинское бюро Report, цель учений Eternite заключается в организации безопасности и охраны энергопроектов и крупномасштабных инфраструктурных проектов.



Во время недельных учений военнослужащие трех стран обменяются мнениями о мерах по защите и безопасности проектов и изучат передовой опыт в этой области.



На открытии мероприятия приняли участие представители Вооруженных сил Грузии, Азербайджана и Турции, руководитель аппарата военных атташе посольства Азербайджана в Грузии, полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, его заместитель, майор Эльджан Имамвердиев.















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